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Придумали новый фейк о "находке" в окопах Рубежного. РосСМИ нашли "объяснение" победам ВСУ

Фото: в РФ обвинили ВСУ в употреблении запрещенных веществ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские пропагандисты придумывают новые фейки, чтобы хоть как-то оправдать свои неудачи в "спецоперации" в Украине. На это и раз они придумали новый фейк о психотропных веществах, якобы найденных в окопах Рубежного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Российские СМИ распространили информацию о том, что "в окопах в Рубежном нашли боевые психотропные препараты, которые делают "универсальных солдат" из украинских бойцов", - говорится в сообщении.

Также пропагандисты продолжают демонизировать украинских военных.

"В частности, пропагандисты заявили, что "украинские боевики расстреляли колонну беженцев, направлявшуюся из Волчанска в Харьков", - рассказывают об очередной манипуляции от россиян в Центре.

Как сообщалось ранее, пытаясь скрыть многочисленные потери в Украине, российские пропагандисты придумывают новые фейки. Один из них - с участием врача из полка "Айдар".

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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