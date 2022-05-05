Придумали новый фейк о "находке" в окопах Рубежного. РосСМИ нашли "объяснение" победам ВСУ

Российские пропагандисты придумывают новые фейки, чтобы хоть как-то оправдать свои неудачи в "спецоперации" в Украине. На это и раз они придумали новый фейк о психотропных веществах, якобы найденных в окопах Рубежного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Российские СМИ распространили информацию о том, что "в окопах в Рубежном нашли боевые психотропные препараты, которые делают "универсальных солдат" из украинских бойцов", - говорится в сообщении. Также пропагандисты продолжают демонизировать украинских военных. "В частности, пропагандисты заявили, что "украинские боевики расстреляли колонну беженцев, направлявшуюся из Волчанска в Харьков", - рассказывают об очередной манипуляции от россиян в Центре.