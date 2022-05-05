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Вигадали новий фейк про "знахідку" в окопах Рубіжного. РосЗМІ знайшли "пояснення" перемогам ЗСУ

Фото: в РФ звинуватили ЗСУ у вживанні заборонених речовин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти вигадують нові фейки, щоб хоч якось виправдати свої невдачі в "спецоперації" в Україні. На це й раз вони вигадали новий фейк про психотропні речовини, нібито знайдені в окопах Рубіжного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що "в окопах у Рубіжному знайшли бойові психотропні препарати, що роблять "універсальних солдатів" з українських бійців", - йдеться в повідомленні.

Також пропагандисти продовжують демонізувати українських військових.

"Зокрема, пропагандисти заявили, що "українські бойовики розстріляли колону біженців, що прямувала з Вовчанська до Харкова", - розповідають про чергову маніпуляцію від росіян в Центрі.

Як повідомлялося раніше, намагаючись приховати численні втрати в Україні, російські пропагандисти вигадують нові фейки. Один з них - за участю лікаря з полку "Айдар".

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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