Вигадали новий фейк про "знахідку" в окопах Рубіжного. РосЗМІ знайшли "пояснення" перемогам ЗСУ

Російські пропагандисти вигадують нові фейки, щоб хоч якось виправдати свої невдачі в "спецоперації" в Україні. На це й раз вони вигадали новий фейк про психотропні речовини, нібито знайдені в окопах Рубіжного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що "в окопах у Рубіжному знайшли бойові психотропні препарати, що роблять "універсальних солдатів" з українських бійців", - йдеться в повідомленні. Також пропагандисти продовжують демонізувати українських військових. "Зокрема, пропагандисти заявили, що "українські бойовики розстріляли колону біженців, що прямувала з Вовчанська до Харкова", - розповідають про чергову маніпуляцію від росіян в Центрі.