ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Придумали новый фейк о "находке" в окопах Рубежного. РосСМИ нашли "объяснение" победам ВСУ

Новина українською →
Украина, Четверг 05 мая 2022 09:00
Придумали новый фейк о "находке" в окопах Рубежного. РосСМИ нашли "объяснение" победам ВСУ Фото: в РФ обвинили ВСУ в употреблении запрещенных веществ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские пропагандисты придумывают новые фейки, чтобы хоть как-то оправдать свои неудачи в "спецоперации" в Украине. На это и раз они придумали новый фейк о психотропных веществах, якобы найденных в окопах Рубежного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Российские СМИ распространили информацию о том, что "в окопах в Рубежном нашли боевые психотропные препараты, которые делают "универсальных солдат" из украинских бойцов", - говорится в сообщении.

Также пропагандисты продолжают демонизировать украинских военных.

"В частности, пропагандисты заявили, что "украинские боевики расстреляли колонну беженцев, направлявшуюся из Волчанска в Харьков", - рассказывают об очередной манипуляции от россиян в Центре.

Как сообщалось ранее, пытаясь скрыть многочисленные потери в Украине, российские пропагандисты придумывают новые фейки. Один из них - с участием врача из полка "Айдар".

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
фейки Война в Украине
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая