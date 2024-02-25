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Придністров'я проситиметься до складу Росії? В ГУР відреагували на чутки

Фото: в ГУР відреагували на чутки про те, що Придністров'я проситиметься до складу Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Інформація про те, що так звана "Придністровська Молдавська Республіка" проситиметься до складу Росії 28 лютого, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як пише ГУР, депутати невизнаного Придністров’я не планують звертатися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням увійти до складу Росії під час з'їзду 28 лютого. 

"Поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні", - додає розвідка. 

Питання Придністров'я

Придністров'я є одним із регіонів Молдови, який проголосив свою нібито "незалежність" ще 1990 року. Так звану "республіку" не визнала жодна держава. Зокрема Придністров'я підтримує Росія. Країна-терорист надає йому військову, економічну, політичну та дипломатичну підтримку, а також утримує там понад тисячу військових.

Нещодавно з'явилась інформація про те, що так звані "депутати усіх рівнів" Придністров'я планують просити Путіна приєднати регіон до складу Росії під час з'їзду 28 лютого. Як писав Інститут вивчення війни (ISW), представники невизнаної "влади" можуть організувати фейковий псевдореферендум. 

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