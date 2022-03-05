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Приднестровский регион потребовал "независимости" из-за заявки Молдовы на вступление в ЕС

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Тирасполь, Суббота 05 марта 2022 14:54
Приднестровский регион потребовал "независимости" из-за заявки Молдовы на вступление в ЕС Фото: глава так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" Вадим Красносельский (camenca.org)
Автор: Александр Мороз

Приднестровский регион Молдовы, который неподконтролен официальному Кишиневу с 1990 года, отреагировал на его заявку на вступление в Евросоюз. Представители сепаратистских властей хотят диалога о признании своей "независимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемое "министерство иностранных дел ПМР".

"Расцениваем подачу руководством Республики Молдова заявки на членство в Европейском союзе как геополитическое решение, ведущее к изменению международных границ и сфер влияния", - говорится в заявлении.

Неподконтрольный молдавской власти Тирасполь отмечает, что заявка Кишинева "ставит окончательную точку в процессе урегулирования, требующую срочного международно-правового оформления".

"В сложившихся новых обстоятельствах, в том числе созданных действиями руководства Молдовы, призываем молдавскую сторону приступить к диалогу с Приднестровьем с целью окончательного цивилизованного урегулирования взаимоотношений на основе мирного добрососедского существования двух независимых государств путем подписания всеобъемлющего межгосударственного договора", - говорится в заявлении.

Напомним, 3 марта 2022 года президент Молдовы Майя Санду подписала заявку на вступление в Европейский союз. Заявка была подписана на фоне аналогичных действий Украины и Грузии.

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