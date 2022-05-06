Продолжают провоцировать напряжение. Подразделения РФ в Приднестровье в полной боеготовности

По данным Генштаба вражеские войска на территории Приднестровья в любой момент могут прибегнуть к провокациям. Сейчас они приведены в полную боевую готовность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"На Бессарабском направлении Российская Федерация продолжает провоцировать напряженность в Приднестровском регионе республики Молдова. Личный состав оперативной группы российских войск находится в боевой готовности "Полная", - говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о ситуации на территории непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики", где базируется группа войск РФ.
Наряду с этим, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил на границе с Молдовой на приднестровском сегменте ситуация контролируемая. Однако РФ может использовать Приднестровье для наращивания агрессии против Украины.