Продовжують провокувати напруження. Підрозділи РФ в Придністров'ї в повній боєготовності

За даними Генштабу ворожі війська на території Придністров'я будь-якої миті можуть вдатися до провокацій. Нині вони приведені в повну бойову готовність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"На Бессарабському напрямку Російська Федерація продовжує провокувати напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова. Особовий склад оперативної групи російських військ перебуває у бойовій готовності "Повна", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією про ситуацію на території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки", де базується група військ РФ.
Поряд з цим, спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що на кордоні з Молдовою на придністровському сегменті ситуація контрольована. Однак РФ може використовувати Придністров'я для нарощування агресії проти України.