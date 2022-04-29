В Приднестровье распространяют фейки прокремлевских СМИ об угрозе со стороны Украины

Прокремлевские СМИ прибегают к очередным фейкам. В этот же раз рассказывают о, якобы, угрозе для Приднестровья со стороны Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Также распространялись слухи о том, что Украина якобы применила беспилотники над складами боеприпасов.

"В Приднестровском регионе Республики Молдова Российская Федерация продолжает распространять информацию через прокремлевские средства массовой информации об угрозе населению региона со стороны Украины", - пишет пресс-служба.

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