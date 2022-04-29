У Придністров'ї розповсюджують фейки прокремлівських ЗМІ про загрозу з боку України
Прокремлівські ЗМІ вдаються до чергових фейків. Цього ж разу розповідають про, нібито, загрозу для Придністров'я з боку України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"У придністровському регіоні республіки Молдова російська федерація продовжує розповсюджувати інформацію через прокремлівські засоби масової інформації щодо загрози населенню регіону з боку України", - пише пресслужба.
Також поширювались чутки про те, що Україна, нібито, застосувала безпілотники над складами боєприпасів.
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