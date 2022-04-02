Придністров'я спростовує підготовку провокацій та наступу на Україну

Окупаційна влада Придністровського регіону Молдови спростовує підготовку провокацій і наступу на Україну. Зокрема, російський контингент на цій території нібито знаходиться в місцях постійної дислокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт місцевого так званого "міністерства закордонних справ" .

"Міністерство закордонних справ Придністров'я уповноважене заявити про те, що інформація, поширена Генштабом України, абсолютно не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що всі військові підрозділи на цій території залишаються в місцях постійної дислокації, а також звели до мінімуму активність, щоб "зберегти спокій українських сусідів".

Окремо влада окупованого регіону наголошує, що прийняла нібито близько 25 тисяч українських біженців.