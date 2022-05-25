UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Приднестровье "наигрались" в опасность и снизили уровень "обеспокоенности" с красного на желтый

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские военные сообщили о новом - желтом уровене опасности в Приднестровье. До этого в регионе был объявлен красный уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк.

По ее словам, в Приднестровском направлении государственная граница защищена и укреплена. Военные организовали надежную оборону.

"В самом Приднестровье уже наигрались в эту "угрозу" и даже сами себе ослабили уровень "обеспокоенности" с красного до желтого, понимая, что такие провокации не имеют никакого влияния на Украину", - сказала Наталья Гуменюк.

Напомним, несколько дней назад в ОК "Юг" сообщали, что обстановка на юге Одесской области остается стабильно напряженной. На территории непризнанного Приднестровья (Молдова) не замечено значительного перемещения войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине