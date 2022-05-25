В Приднестровье "наигрались" в опасность и снизили уровень "обеспокоенности" с красного на желтый

Российские военные сообщили о новом - желтом уровене опасности в Приднестровье. До этого в регионе был объявлен красный уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк .

"В самом Приднестровье уже наигрались в эту "угрозу" и даже сами себе ослабили уровень "обеспокоенности" с красного до желтого, понимая, что такие провокации не имеют никакого влияния на Украину", - сказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, в Приднестровском направлении государственная граница защищена и укреплена. Военные организовали надежную оборону.

Напомним, несколько дней назад в ОК "Юг" сообщали, что обстановка на юге Одесской области остается стабильно напряженной. На территории непризнанного Приднестровья (Молдова) не замечено значительного перемещения войск.

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