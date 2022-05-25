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У Придністров'ї "награлися" в небезпеку і знизили рівень "стурбованості" з червоного на жовтий

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські військові повідомили про новий - жовтий рівень небезпеки у Придністров'ї. До цього в регіоні був оголошений червоний рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталію Гуменюк.

За її словами, у Придністровському напрямку державний кордон захищений та укріплений. Військові організували надійну оборону.

"В самому Придністров'ї вже награлися у цю "загрозу" і навіть самі собі послабили рівень "стурбованості" з червоного до жовтого, розуміючи, що такі провокації не мають жодного впливу на Україну" - сказала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, кілька днів тому в ОК "Південь" повідомляли, що обстановка на півдні Одеської області залишається стабільно напруженою. На території невизнаного Придністров'я (Молдова) не помічено значного переміщення військ.

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