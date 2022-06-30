В Придністров'ї чоловіків агітують вступати в збройні сили РФ
На території так званої "ПМР" проводиться широка агітація щодо вступу на військову службу за контрактом до лав ЗС РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.
Оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ, розповсюджуються через поштові скриньки та розміщені у місцях загального користування. При зверненні до центрів зайнятості чоловіків, військову службу за контрактом пропонують у першу чергу.
На виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори, на яких представники пунктів відбору працівників до проходження військової служби за контрактом агітують.
З цією ж метою чиниться неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби.
Також Тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру ВНЗ та були зараховані у запас з присвоєнням офіцерського звання.
Нагадаємо, Міноборони України заявляло, що ризики нападу російських військ з боку Придністров'я існують, хоча і малоймовірні.
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