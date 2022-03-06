ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба о санкциях против РФ: из-за половинных мер могут продолжить погибать украинцы

Новина українською →
Украина, Воскресенье 06 марта 2022 14:25
Кулеба о санкциях против РФ: из-за половинных мер могут продолжить погибать украинцы Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что введенных против России санкций недостаточно, чтобы остановить войну в Украине. Он призвал увеличить давление на РФ, чтобы прекратить уничтожение украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД.

"На следующей неделе Украина и украинский народ ожидают от Европейского союза и стран "Семерки" нового раунда болезненных санкций против России. Я вчера провел ряд телефонных разговоров и сегодня их продолжил, в том числе провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Всем очень четко сказал, что мы благодарны за те санкции, которые применены. Они действительно являются беспрецедентными, они действительно уже нанесли вред российской экономике и российским элитам, но война продолжается. По состоянию на сейчас, если Запад останется на этом уровне примененных санкций, то у нас будет трагическая ситуация, когда через половинные меры - будут полноценно продолжать страдать и гибнуть украинские граждане", - заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба также сообщил, что часть крупных международных компаний продолжает сотрудничать с РФ несмотря на ее войну против Украины.

Также, по его словам, платежные системы Visa и Mastercard имеют возможность продолжить работать на территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать