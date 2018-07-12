На Приднепровской ТЭС еще два энергоблока переведут с антрацита на газовый уголь

Энергоблоки Приднепровской ТЭС будут переведены на газовый уголь в октябре-декабре 2018 года

До конца года на Приднепровской теплоэлектростанции (ТЭС) еще два энергоблока переведут с антрацита на газовый уголь. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, энергоблоки Приднепровской ТЭС будут переведены на газовый уголь в октябре-декабре 2018 года.

"Сейчас мы продолжаем этот процесс (перевода энергоблоков с антрацита на газовый уголь - ред.) и в этом году переводим с антрацита на газовый уголь еще два блока - №9 и 10", - сказал Сахарук.

По его словам, ДТЭК планирует завершить перевод блока № 9 с угля марки "А" (антрацит) на марку "Г" (газовый) в октябре, а перевод блока №10 планируют завершить ко дню энергетика, чтобы запустить блок на украинском угле.

"Сейчас Приднепровская ТЭС полностью работает на украинском угле", - сказал Сахурк.

Он добавил, что стоимость перевода двух энергоблоков составит 180-190 млн гривен. Кроме этого, в ходе переоснащения энергоблоков также будет инвестировано около 150 млн гривен в строительство фильтра для блока № 10 и реконструкцию фильтра на энергоблоке № 9.

"Поэтому это не только переход с импортного угля или того, что осталось на неконтролируемых территориях, то есть, это не только вклад в энергобезопасность, но это и вклад в улучшение экологического состояния в Днепре и Днепропетровской области", - отметил гендиректор ДТЭК.

Общая сумма инвестиций на Приднепровской ТЭС в рамках такого переоснащения, по словам Сахарука, достигнет 320-350 млн гривен.

Напомним, в 2017 году на Приднепровской ТЭС был завершен перевод с антрацита на уголь марки "Г" двух энергоблоков - №7 и №8.

Как писало ранее РБК-Украина, ДТЭК планирует импортировать до 2 млн тонн антрацитового угля в 2018 году.