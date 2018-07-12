У 2018 році ДТЕК планує видобути більше 24 млн тон рядового вугілля

ДТЕК планує імпортувати до 2 млн тон антрацитового вугілля у 2018 році. Про це журналістам повідомив генеральний директор ДТЕК "Енерго" Дмитро Сахарук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми плануємо імпортувати до 2 млн тон антрацитового вугілля. 1 млн тон - на Луганську ТЕС і 1,1 млн тон, залежно від режиму роботи, на Криворізьку ТЕС", - сказав він.

При цьому Сахарук зазначив, що компанія ДТЕК зараз збалансована по забезпеченню вугіллям власного видобутку.

"Тобто, компанія ДТЕК виробляє достатню кількість вугілля для власних потреб і ми зараз не маємо потреби у купівлі вугілля на державних шахтах. Єдине - ми можемо розглядати питання закупівлі виходячи з логістичних міркувань. У нас є можливість взаємовигідно працювати з "Центренерго", наприклад, щоб збалансувати доставку", - пояснив гендиректор ДТЕК "Енерго".

Разом з тим, як зазначив Сахарук, у 2018 році компанія ДТЕК "Енерго" планує видобути більше 24 млн тон рядового вугілля.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявляв, що Україна позбудеться необхідності використовувати антрацит в 2019 році.