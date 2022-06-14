Придется платить? Что будет с ценами на проезд в Харькове

Вводить плату за проезд в метро и в коммунальном транспорте Харькова пока не собираются. Он остается бесплатным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире "Украинского радио Харькова" заместителя Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры Евгения Водовозова.

"Коммунальный транспорт остается бесплатным. В то же время в городе работают частные перевозчики. У человека есть выбор: заплатить 20 грн или не платить совсем", - рассказал чиновник.

По его словам, сейчас в Харькове курсирует 34 трамвая, более 80 троллейбусов, 74 автобуса. На маршруты вывели не весь коммунальный транспорт.

"Охвачены почти все районы Харькова. Не возобновляли работу там, где опасно. Некоторые маршруты, как, например, на поселок Жуковского отменили после обстрелов", - уточнил он.