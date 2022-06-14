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Доведеться платити? Що буде з цінами на проїзд у Харкові

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Харків, Вівторок 14 червня 2022 14:09
Доведеться платити? Що буде з цінами на проїзд у Харкові Фото: ціни на проїзд у Харкові (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Вводити плату за проїзд у метро та у комунальному транспорті Харкова поки не збираються. Він залишається безплатним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі "Українського радіо Харкова" заступника Харківського міського голови з питань інфраструктури Євгена Водовозова.

"Комунальний транспорт залишається безкоштовним. Водночас у місті працюють приватні перевізники. Людина має вибір: заплатити 20 грн або не платити зовсім", - розповів посадовець.

За його словами, зараз у Харкові курсує 34 трамваї, понад 80 тролейбусів, 74 автобуси. На маршрути вивели не весь комунальний транспорт.

"Охоплено майже всі райони Харкова. Не відновлювали роботу там, де небезпечно. Деякі маршрути, як, наприклад, на селище Жуковського скасували після обстрілу", - уточнив він.

Як повідомлялося, у Запоріжжі з 13 червня виростуть ціни на проїзд у маршрутках. Проїзд у електротранспорті залишається безкоштовним.

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