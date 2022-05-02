Доведеться відмовитися від всієї торгівлі з РФ. Зеленський закликав ЄС готуватися до нових санкцій
Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз до повного торгового ембарго проти РФ. Такий крок має стати фундаментом 6-го пакету санкцій від ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови держави.
Президент заявив про спільну з ЄС роботу над черговим пакетом санкцій проти РФ. Він має включати в себе чіткі кроки на блокування доходів Росії від енергоресурсів.
“Зараз варто готуватися до наступних санкційних кроків. В будь-якому випадку доведеться блокувати всі експортні та імпортні операції з Росією, щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щоденно за паливо”, - наголосив президент.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський прокоментував черговий воєнний злочин Росії, яка завдала ракетного удару по Одесі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.