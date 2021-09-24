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Придет потепление, а дожди прекратятся: прогноз погоды на выходные

Автор: Мария Кучерявец

В эти выходные в Украину придет потепление, местами до +23 градусов. До конца недели дожди покинут почти всю территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз на 25 сентября

Завтра дожди отойдут с юго-западной части Украины, однако на остальных территориях синоптики прогнозируют осадки.

На западе днем будет + 14 +19, а ночью +6 + 10.

В северных областях ожидается днем +12 +15, ночью +6 +9.

На востоке прогнозируют днем + 12 +16, ночью +6 + 8.

Юг ожидает днем +15 +20 градусов тепла, а ночью +8 +10.

В центральных областях температура воздуха составит днем + 13 +17, ночью +7 + 10.

Прогноз на 26 сентября

В воскресенье в восточных областях пройдут небольшие дожди. На остальных территориях - без осадков.

На западе температура днем ожидается в пределах +16 +21 днем, а ночью +9 +12.

На северной территории прогнозируется днем до +12 +15, ночью +6 +11.

В восточных областях днем ожидается +14 +15, ночью +6 +11.

На юге температура воздуха составит +19 +23, ночью упадет до +10 +14.

В центральной части прогнозируют +13 +19 градусов днем, а ночью +7 +10.

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Погода в УкраинеУкргидометцентр