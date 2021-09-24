Придет потепление, а дожди прекратятся: прогноз погоды на выходные

В эти выходные в Украину придет потепление, местами до +23 градусов. До конца недели дожди покинут почти всю территорию страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра дожди отойдут с юго-западной части Украины, однако на остальных территориях синоптики прогнозируют осадки.
На западе днем будет + 14 +19, а ночью +6 + 10.
В северных областях ожидается днем +12 +15, ночью +6 +9.
На востоке прогнозируют днем + 12 +16, ночью +6 + 8.
Юг ожидает днем +15 +20 градусов тепла, а ночью +8 +10.
В центральных областях температура воздуха составит днем + 13 +17, ночью +7 + 10.
В воскресенье в восточных областях пройдут небольшие дожди. На остальных территориях - без осадков.
На западе температура днем ожидается в пределах +16 +21 днем, а ночью +9 +12.
На северной территории прогнозируется днем до +12 +15, ночью +6 +11.
В восточных областях днем ожидается +14 +15, ночью +6 +11.
На юге температура воздуха составит +19 +23, ночью упадет до +10 +14.
В центральной части прогнозируют +13 +19 градусов днем, а ночью +7 +10.