Прийде потепління, а дощі припиняться: прогноз погоди на вихідні

Цими вихідними в Україну прийде потепління, місцями до +23 градусів. До кінця тижня дощі покинуть майже всю територію країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра дощі відійдуть з південно-західної частини України, однак на решті територій синоптики прогнозують опади.
На заході вдень буде +14 +19, а вночі +6 +10.
У північних областях очікується вдень +12 +15, вночі +6 +9.
На Сході прогнозують вдень +12 +16, вночі +6 +8.
Південь очікує вдень +15 +20 градусів тепла, а вночі +8 +10.
У центральних областях температура повітря становитиме вдень +13 +17, вночі +7 +10.
У неділю в східних областях пройдуть невеликі дощі. На решті територій - без опадів.
На заході температура вдень очікується в межах +16 +21 вдень, а вночі +9 +12.
На північній території прогнозується вдень до +12 +15, вночі +6 +11.
У східних областях вдень очікується +14 +15, вночі +6 +11.
На півдні температура повітря становитиме +19 +23, вночі впаде до +10 +14.
У центральній частині прогнозують +13 +19 градусів вдень, а вночі +7 +10.