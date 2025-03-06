Придбав гараж – знайшов машину: що з нею краще зробити

Ми знаємо не один такий випадок, коли гараж продавали людині з умовою, що вона візьме на себе клопіт з утилізації усього, що в ньому залишилося. Або – комунальники зносять старі гаражі під забудову і раптом знаходять в одному з них забуте авто – ціле, комплектне, та ще й якоїсь забутої моделі.

Але як показує життя, найчастіше покинута в гаражі машина покинута недаремно – вона являє собою справжню руїну, бо вузли і агрегати максимально зношені, а кузов за час простою згнив настільки, що, здається, не витримає завантаження на евакуатор. Проте припустимо, що ми таки маємо справу з якимось рідкісним екземпляром радянських часів, з трофеєм часів Другої світової чи, скажімо, з культовим праворульним японцем на задньому приводі – і що робити з такою нерухомістю?

Проблема: знайшли машину

Проблема не те щоб критична, але: є неначе цінна для когось річ, неначе покинута і типу як нікому не потрібна – проте так просто забрати її з руїн чи вивезти на звалище теж не можна! Адже вона таки чиясь власність і на когось записана. Які можуть бути дії в такому випадку?

Якщо машина вам цікава

Скажімо, чомусь вам хочеться забрати машину з покинутого чи придбаного гаража. Тоді вашої першою дією має бути з’ясування, що з неї можна зробити. Розберіться, чи являє модель машини хоча б якусь цінність – і якщо так, то можна:

Відреставрувати її. Багаторічний процес, який відбере у вас купу часу і порядку десяти–двадцяти тисяч доларів, принесе вам зрештою радість володіння історичним автомобілем, але... Майже ніколи отриманий ретроавтомобіль, навіть відновлений в авторитетній майстерні до стовідсоткової аутентичності, не буде коштувати на ринку тих грошей, які ви на нього витратите. Винятки трапляються, але для цього ви маєте знайти в гаражі рідкісну модель, яка не була поширеною навіть в роки її випуску;

Залишити її як авто вихідного дня. Це дуже гарна ідея - мати стару машину "для душі", але вона не може бути занедбаною та іржавою. Доросла іграшка повинна давати власнику естетичну насолоду і задоволення від недільних заміських променадів, а ви натомість матимете технічні проблеми і дірки на кузові. Тобто це знову чималі кошти на ремонт та подальше підтримання машини в строю. І врахуйте, що на звичайних СТО за такі машини не беруться;

На запчастини. Якщо вам трапилась модель, справді популярна серед ретрофанів, може бути є сенс розпродати її по агрегатах і дрібних запчастинах. Особливо цінуються деталі оздоблення та фурнітура – хромовані бампери, решітка радіатора, молдинги, дверні ручки, світлотехніка. Але всі ці деталі мають бути в ідеальному чи близькому до того стані;

Перепродати. Деяким реставраторам може бути цікава стара машина, але все залежить від її стану. Насправді професійних майстерень, які вміють заробляти на ностальгії співгромадян, в Україні зовсім небагато, і такі професіонали мають широкий вибір матеріалу для своїх нових проектів. Їм потрібна більш-менш рідкісна модель, в оригінальному вигляді, в максимально доброму стані – та ще й бажано з документами. Якщо ваша знахідка відповідає хоча б кільком з цих умов – можете спробувати, але часто ціна не набагато відрізняється від ціни металолому;

А що скаже юрист?

Майте на увазі, що навіть якщо власника авто з покинутого гаражу вже немає з нами, може знайтись претендент на право володіння "раритетом" (багатьом громадянам раритетом чомусь здаються всі покинуті машини віком понад 30 – 40 років). Це можуть бути родичі, сусіди по під’їзду, по гаражному кооперативу тощо. Якщо у вас виникне ідея позмагатись з ними за право володіння знахідкою, переконайтеся, що вона того варта (див. попередню главу).

Коли власник невідомий, його можна пошукати через найближчий Сервісний центр МВС, написавши відповідний запит (послуга платна, але тариф символічний). І вже зустрівшись з власником, пробуйте домовлятися з ним про продаж чи інший вигляд переоформлення машини.

Буває і так, що знайти власника не вдається. На такий випадок є процедура визнання авто нічийним з подальшим наданням йому статусу знахідки. Тоді знахідку заберуть на зберігання до поліції, а через 6 місяців, якщо законний власник не знайдеться, машину можуть офіційно продати – у тому числі і вам.

Коротко

Просимо в читачів пробачення, якщо своїми міркуваннями зруйнували віру в романтичні історії про унікальні автівки, знайдені у певних покинутих локаціях. Автожурналісти rbc.ua засвідчують: такі випадки теж бувають, у тому числі і в Україні. Але щасливчиками зазвичай виявляються не випадкові громадяни, а зацікавлені люди, історики, колекціонери та реставратори які, цілеспрямовано шукають собі об’єкт для відновлення. Щоб, крім іншого, по завершенні робіт занести врятоване авто до такого собі віртуального реєстру культурної спадщини країни.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і "Autobild Україна".