Придбав 16 "непояснених" квартир: адвоката з Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні

Варто зазначити, що правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерела РБК-Україна, йдеться про Сергія Бухінника.

За даними слідства, чоловік, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у 2019-2023 роках придбав 21 квартиру, а також два автомобілі. Йдеться зокрема про 17 квартир у середмісті Львова, чотири квартири та два паркомісця у новобудові Дніпра, автомобілі Seat Leon та Range Rover Evoque. Всі активи він оформлював на близьких осіб - дружину, мати, тещу та інших родичів.

Для легалізації майна експравоохоронець організував оборудку через використання низки фейкових договорів позики. Позичальниками за удаваними договорами виступали його близькі родичі, а позикодавцями - підконтрольні фігуранту особи, які не мали достатніх офіційних доходів для надання позик на такі суми.

Фото: адвоката з Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні (dbr.gov.ua)

Бухінника підозрюють у незаконному збагаченні та організації підробки й використання офіційних документів (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України)

Також двом членам його сім’ї повідомлено про підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5), а трьом позикодавцям - за підробку та використання документів (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358).

Наразі вирішується питання про запобіжний захід і арешт активів.

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