Перший лінійний прискорювач встановлять у Сумському онкоцентрі, - Медзакупівлі

Перший лінійний прискорювач для лікування онкологічних захворювань, який минулоріч придбали Медичні закупівлі України (МЗУ) на замовлення Міністерства охорони здоров’я, вже доставлено в Україну і незабаром буде введено в експлуатацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗУ.

За допомогою новітнього обладнання лікарі зможуть таргетовано впливати на ракові клітини у внутрішніх органах, використовуючи рентгенівське або гамма-випромінювання. Тобто обладнання дозволяє повністю знищити або зупинити ріст пухлин з мінімальним пошкодженням здорових тканин пацієнта.

Саме такий лінійний прискорювач Elekta Harmony першим отримав Сумський обласний клінічний онкологічний центр. Вартість обладнання склала 36 млн грн. Поставка наступних чотирьох лінійних прискорювачів у заклади охорони здоров'я України планується протягом двох місяців.

"Працюємо, щоби якісна, безоплатна медична допомога була доступна кожному пацієнту. Минулого року централізовано, коштом держави, разом із МЗУ нам вдалося закупити таке дороговартісне обладнання, як лінійні прискорювачі. Сьогодні медзаклади, які забезпечили готовність прийняти, змонтувати та запустити в роботу лінійні прискорювачі, отримують його. Завдяки сучасному обладнанню наші медики зможуть більш ефективно лікувати онкологічні захворювання", – зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Гендиректор МЗУ Едем Адаманов також додав, що попереду – введення обладнання в експлуатацію, але вже позаду – 9 місяців підготовки та щотижневих нарад з лікарнями-отримувачами.

"Ці складнощі – необхідні етапи на шляху забезпечення українців доступом до інноваційного безоплатного лікування", – додав Адаманов.

Він також зазначив, що це саме те, заради чого працюють Медзакупівлі.

"До нас приїхав високотехнологічний апарат для лікування пацієнтів – лінійний прискорювач. Це вже другий лінійний прискорювач у нашій області, тому ми практично охопимо всіх пацієнтів новітнім лікуванням – таким, яке проводиться у всьому світі. Це стандарт променевого лікування пацієнтів із злоякісними утвореннями, при якому подача енергії йде в конкретну точку, все прораховується на рівні програм: максимальна доза енергії направлена безпосередньо на пухлину", – зазначив керівник Сумського обласного клінічного онкологічного центру Володимир Шевченко.

За його словами, для пацієнтів – це набагато краще, оскільки час лікування менше, а ефективність – вища.

Минулоріч вперше була реалізована централізована закупівля такого складного обладнання у великій кількості за державний кошт. Загалом МЗУ придбали 15 систем лінійного прискорювача на суму 541 млн грн. При цьому, очікувана вартість склала понад 1 млрд грн, але завдяки ефективній роботі з ринком МЗУ вдалося заощадити 482 млн грн або 47% коштів доведеного бюджету.