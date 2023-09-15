Придбані Favbet нові пікапи для ударних рот "Армії дронів" вже допомагають нищити ворожу техніку

Наразі в рамках програми за підтримки партнерів вдалося укомплектувати вже 17 ударних рот БпЛА у складі бригад ЗСУ. В процесі комплектації – понад 50 ударних рот БпЛА. До кінця року планується укомплектувати понад 60 ударних рот, які нищитимуть ворога на фронті за допомогою безпілотних технологій.

"Оператори дронів - це висококласні фахівці, які знищують ворожу техніку на десятки і сотні мільйонів доларів. Нові пікапи підвищують мобільність підрозділів БпЛА і допомагають зберегти життя наших воїнів", - зазначив засновник Favbet Андрій Матюха.

Ударні роти БпЛА - це відповідь Сил оборони України на виклики війни технологій. Проєкт реалізується в рамках "Армії дронів" за участі Генерального штабу, Держспецзв’язку, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації та фандрейзингової платформи UNITED24.

"Наразі в процесі комплектації нові ударні роти БпЛА. До кінця року плануємо сформувати та укомплектувати такі підрозділи майже у всіх частинах ЗСУ. РУБпАК сприятимуть ефективному знищенню ворога на фронті за допомогою безпілотних технологій: FPV-дронів, ударних коптерів та бомберів літакового типу. Така технологічна трансформація армії дронами допоможе оперативно відстежувати переміщення окупантів та ефективно їх знищувати", - зазначив начальник Управління генерування безпілотних систем Головного управління РВіА та безпілотних систем Генерального штабу Збройних сил України полковник Андрій Дяченко.