Придбані Favbet нові пікапи для ударних рот "Армії дронів" вже допомагають нищити ворожу техніку

"Армія дронів" продовжує комплектацію ударних рот сучасним транспортом. Придбані компанією Favbet 53 нових пікапи уже допомагають операторам дронів знищувати ворожу техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фандрайзингової платформи UNITED24.
Наразі в рамках програми за підтримки партнерів вдалося укомплектувати вже 17 ударних рот БпЛА у складі бригад ЗСУ. В процесі комплектації – понад 50 ударних рот БпЛА. До кінця року планується укомплектувати понад 60 ударних рот, які нищитимуть ворога на фронті за допомогою безпілотних технологій.
"Оператори дронів - це висококласні фахівці, які знищують ворожу техніку на десятки і сотні мільйонів доларів. Нові пікапи підвищують мобільність підрозділів БпЛА і допомагають зберегти життя наших воїнів", - зазначив засновник Favbet Андрій Матюха.
Ударні роти БпЛА - це відповідь Сил оборони України на виклики війни технологій. Проєкт реалізується в рамках "Армії дронів" за участі Генерального штабу, Держспецзв’язку, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації та фандрейзингової платформи UNITED24.
"Наразі в процесі комплектації нові ударні роти БпЛА. До кінця року плануємо сформувати та укомплектувати такі підрозділи майже у всіх частинах ЗСУ. РУБпАК сприятимуть ефективному знищенню ворога на фронті за допомогою безпілотних технологій: FPV-дронів, ударних коптерів та бомберів літакового типу. Така технологічна трансформація армії дронами допоможе оперативно відстежувати переміщення окупантів та ефективно їх знищувати", - зазначив начальник Управління генерування безпілотних систем Головного управління РВіА та безпілотних систем Генерального штабу Збройних сил України полковник Андрій Дяченко.
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