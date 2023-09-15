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Приобретенные Favbet новые пикапы для ударных рот "Армии дронов" уже помогают уничтожать вражескую технику.

Фото: приобретенные Favbet новые пикапы для ударных рот "Армии дронов" уже помогают уничтожать вражескую технику (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

"Армия дронов" продолжает комплектацию ударных рот современным транспортом. Приобретенные компанией Favbet 53 новых пикапа уже помогают операторам дронов уничтожать вражескую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фандрайзинговой платформы UNITED24.

В рамках программы «Армия дронов» при поддержке партнеров удалось укомплектовать уже 17 ударных рот БпЛА в составе бригад ВСУ. В процессе комплектации - более 50 ударных рот БпЛА. До конца года планируется укомплектовать более 60 ударных рот, которые будут уничтожать врага на фронте при помощи беспилотных технологий.

"Операторы дронов - это высококлассные специалисты, уничтожающие вражескую технику на десятки и сотни миллионов долларов. Новые пикапы повышают мобильность подразделений БпЛА и помогают сохранить жизни наших воинов", - отметил основатель Favbet Андрей Матюха.

 

 

Ударные роты БпЛА - это ответ Сил обороны Украины на вызовы войны технологий. Проект реализуется в рамках "Армии дронов" при участии Генерального штаба, Госспецсвязи, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации и фандрейзинговой платформы UNITED24.

"На сегодня в процессе комплектации новые ударные роты БпЛА. До конца года планируем сформировать и укомплектовать такие подразделения почти во всех частях ВСУ. РУБпАК будут способствовать эффективному уничтожению врага на фронте при помощи беспилотных технологий: FPV-дронов, ударных коптеров и бомберов самолетного типа. Такая технологическая трансформация армии дронами поможет оперативно отслеживать перемещения оккупантов и эффективно их уничтожать", - отметил начальник Управления генерирования беспилотных систем Главного управления РВиА и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Андрей Дяченко.

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Вооруженные силы Украины