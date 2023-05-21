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Причиною підняття тарифу на світло для населення є необхідність відновлення після обстрілів, - НКРЕКП

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Неділя 21 травня 2023 18:08
Причиною підняття тарифу на світло для населення є необхідність відновлення після обстрілів, - НКРЕКП Фото: причиною підняття тарифу на світло для населення є необхідність відновлення після обстрілів (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Щоб підготувати енергосистему до наступного опалювального сезону потрібно приблизно 45-46 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського.

"Причина необхідності підняття тарифів - здійснення аварійно-відновлюваних робіт після обстрілів нашої енергетичної інфраструктури. Для відновлення й підготовки до осінньо-зимового періоду, до осінньо-зимового максимуму складає приблизно 45-46 мільярдів гривень", - сказав він.

За словами голови регулятора, якщо розраховувати, як цю суму отримати, то тариф сьогодні повинен зрости до рівня 2 гривні 88 копійок за кВт-год.

Нагадаємо, Національний банк України закладає у свій прогноз підвищення тарифу на електроенергію вже цього року.

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