Причиной повышения тарифа на свет для населения является необходимость возобновления после обстрелов, - НКРЭКУ

Чтобы подготовить энергосистему к следующему отопительному сезону, нужно примерно 45-46 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского.

"Причина необходимости поднятия тарифов - осуществление аварийно-возобновляемых работ после обстрелов нашей энергетической инфраструктуры. Для восстановления и подготовки к осенне-зимнему периоду, к осенне-зимнему максимуму составляет примерно 45-46 миллиардов гривен", - сказал он.

По словам главы регулятора, если рассчитывать, как эту сумму получить, то тариф сегодня должен вырасти до уровня 2 гривны 88 копеек за кВт-ч.

Напомним, что Национальный банк Украины закладывает в свой прогноз повышение тарифа на электроэнергию уже в этом году.