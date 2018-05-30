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Пожежа в Херсонській області: у ДСНС розповіли про ситуацію поблизу с. Раденськ

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 16:37
Фото: пожежа (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа (dsns.gov.ua)

Авіацією здійснено 114 скидів води - 479,5 тон води

Станом на 13:00 30 травня на території Олешківського лісомисливського господарства ознак горіння не спостерігається. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

"Станом на 13:00 30 травня на території Олешківського лісомисливського господарства авіацією ДСНС проведено повітряну розвідку, ознак горіння не спостерігається. Загрози населеним пунктам немає. Організовано чергування сил та засобів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додатково залучені підрозділи Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Донецької областей.

Авіацією здійснено 114 скидів води - 479,5 тон води.

Нагадаємо, пожежа виникла 28 травня, близько 13:30 поблизу села Раденськ Олешківського району. Станом на 08:00 30 травня пожежа охопила 580 га лісу.

У Херсонській області третій день триває гасіння масштабної лісової пожежі У Херсонській області площа лісової пожежі зросла з 20 до 100 га
Теги публікації: пожежа, Херсонская область, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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