Пожежа в Херсонській області: у ДСНС розповіли про ситуацію поблизу с. Раденськ

Авіацією здійснено 114 скидів води - 479,5 тон води

Станом на 13:00 30 травня на території Олешківського лісомисливського господарства ознак горіння не спостерігається. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

"Станом на 13:00 30 травня на території Олешківського лісомисливського господарства авіацією ДСНС проведено повітряну розвідку, ознак горіння не спостерігається. Загрози населеним пунктам немає. Організовано чергування сил та засобів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додатково залучені підрозділи Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Донецької областей.

Авіацією здійснено 114 скидів води - 479,5 тон води.

Херсонщина: на території Олешківського лісомисливського господарства авіацією #ДСНС проведено повітряну розвідку, ознак горіння не спостерігається.



Загрози населеним пунктам немає. Організовано чергування сил та засобів https://t.co/uwu9PqDtqG pic.twitter.com/wZxOAIv2nX — МВС України (@MVS_UA) May 30, 2018

Нагадаємо, пожежа виникла 28 травня, близько 13:30 поблизу села Раденськ Олешківського району. Станом на 08:00 30 травня пожежа охопила 580 га лісу.