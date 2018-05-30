Причиною лісової пожежі у Херсонській області вважають підпал

Пожежу у Херсонській області локалізовано

Ймовірною причиною лісової пожежі у Херсонській області на території Олешківського лісомисливського господарства вважають підпал. Про це йдеться у повідомленні Державного агентства лісових ресурсів України.

"За інформацією Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства, лісова пожежа спричинена підпалами невідомими особами", - повідомили в Держагентстві.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), о 17:00 пожежу на території Олешківського лісомисливського господарства, вдалося локалізувати.

"На даний момент ведеться патрулювання та проливка території", - повідомили в ДСНС.

До ліквідації пожежі залучено 426 чоловік та 99 одиниць техніки, зокрема три літаки АН-32П та один вертоліт "Єврокоптер", а також вертоліт МІ-8 від Міноборони.

Додамо, що дана пожежа виникла 28 травня, близько 13:30 поблизу села Раденськ Олешківського району.

Нагадаємо, 30 травня у ДСНС повідомляли, що на території Олешківського лісомисливського господарства станом на 13:00 вигоріло 580 га лісу.