Причини підвищеного апетиту палива у авто, які легко виправити: подробиці

Ходова частина

Почніть з перевірки тиску шин. Показника, менші за паспортні на 0,2 атм, вже будуть підвищувати витрату пального, при тому що непоміченим водієм часто залишається падіння і на більшу величину. А ще на апетит машини впливають, хоча і мінімально, порушені кути встановлення коліс (схід-розвал). Завітати час від часу на стенд сходу-розвалу корисно ще й тому, що на криво встановлених колесах прискорено зношуються шини.

Гальмівні колодки

Поширена несправність, яку водії дуже часто не помічають –підклинювання колодок дискових гальм. Таке трапляється через корозію або знос напрямних колодок, втрату пружин, які їх орієнтують у просторі. Постійне підгальмовування одного або кількох коліс змушує водія дужче тиснути на акселератор, відтак, двигун витрачає більше палива, ніж мав би, на ту саму роботу з переміщення автомобіля. Автомеханік (чи сам власник) має зняти колеса і очистити напрямні пристрої колодок, самі колодки і супорти. Несиметрично зношені колодки доведеться замінити.

Свічки запалювання.

Неполадки системи запалювання не завжди фіксує система самодіагностики машини – тобто Check engine на панелі приладів може не засвічуватись, а пальне буде витрачатись надмірно. В першу чергу це стосується свічок з порушеним зазором або пробитою ізоляцією – вони бува пропускають іскру або формують її недостатньо потужною. Відтак, бензин згоряє не так ефективно, як мав би. До того ж результату призводить порушення ізоляції високовольтних дротів або несправність котушки. Циліндр з проблемною свічкою, отримавши свою порцію повітряно-паливної суміші, іскру для її запалювання отримує "через раз". А значить, окремі порції пального вилітають у вихлопну трубу, не виконуючи своєї роботи. І через це водій знов таки дужче тисне "на газ", збільшуючи витрату бензину.

Питання вирішується заміною чи інструментальною перевіркою свічок і котушок, причому важливо, щоб вони точно такими, як вимагає автовиробник.

Паливні форсунки (інжектори)

І в бензинового, і в дизельного авто можуть бути засмічені чи зношені форсунки (інжектори). Це призводить до порушення дозування пального та деформації конусу його розпилу, а значить, і до неправильного складу горючої суміші та перевитрати бензину чи дизпального. Бензинові інжектори іноді вдається промити на спеціальному стенді, але якщо зношені клапани, то результату не буде – і тоді їх простіше буде замінити новими. Дизельні форсунки часто піддаються ремонту, він дорогий, але купувати нові буде ще дорожче.

Тюнінг та обладнання

Даруйте, але змушені нагадати, що за все доводиться платити. У тому числі і за додаткове обладнання на авто. Наприклад, ефектні за дизайном нерідні колеса на ділі можуть бути надто важкими і підвищувати витрату пального при розгоні машини. Нештатні зовнішні елементи, такі як фари під бампером, спойлери на даху, горішній багажник, довгі антени, громіздкі бризковики тощо погіршують аеродинаміку, відтак, негативно впливають на економічність при русі на швидкості понад 50 – 60 км/год.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.

Коротко

Не факт, що кожен окремий виявлений і виправлений технічний недолік принесе вам радикальну економію пального. Але якщо розібратись з усіма проблемами відразу, ефект буде помітним. Тим більше, якщо йдеться про немолоду машину з пробігом у кількасот тисяч кілометрів за кормою.