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Причини НС на Дегтярівському мості з’ясує комісія за участі виробника та підрядника, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

До кінця тижня комісія за участі представників підрядника та виробника має встановити причину падіння балок прогонової частини під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Сподіваємося, що до кінця тижня комісія інженерів і технологів підрядника та виробника з’ясує, чому при монтажі одна з балок на об’єкті реконструкції - Дегтярівському шляхопроводі - впала та збила кілька вже встановлених балок. Роботи, що здійснюються на цьому об’єкті, належать до робіт з підвищеною небезпекою. Тому за їх організацію і виконання відповідальність несе виключно підрядна організація. Усунення всіх наслідків буде здійснюватись коштом підрядника. Зазначу, що збитків міському бюджету не завдано. Але може дещо зміститися термін виконання робіт. Вартість же самої реконструкції шляхопроводу не збільшиться", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що переможцем відкритих торгів через систему Prozorro стала компанія RDS. Вона запропонувала найменшу вартість та відповідну кваліфікацію.

Група компаній RDS входить у ТОП-5 дорожньо-будівельних компаній в Україні. Із 2005 року має досвід виконання робіт із будівництва доріг, мостів, аеродромів. Колектив налічує 2 800 осіб та близько 800 одиниць техніки. І подібні роботи компанія виконувала неодноразово.

Нагадаємо, із 2020 року Дегтярівський шляхопровід перебував у аварійному стані. Щоб запобігти падінню частини аварійного мосту, у 2022 році місто здійснило протиаварійні роботи з демонтажу 4-х деформованих балок прогонової будови.

Вже в поточному році, згідно з розробленим проектом на замовлення КК "Київавтодор", підрядна організація RDS розпочала реконструкцію шляхопроводу у складі транспортної розв’язки.

 

 

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Віталий КличкоКиїв