Причины ЧС на Дегтяревском мосту выяснит комиссия с участием производителя и подрядчика, - Кличко

"Надеемся, что до конца недели комиссия инженеров и технологов подрядчика и производителя выяснит, почему при монтаже одна из балок на объекте реконструкции - Дегтяревском путепроводе - упала и сбила несколько уже установленных балок. Работы, которые производятся на этом объекте, относятся к работам с повышенной опасностью. Поэтому за их организацию и выполнение ответственность несет исключительно подрядная организация. Устранение всех последствий будет производиться за счет подрядчика. Отмечу, что ущерб городскому бюджету не нанесен. Но может несколько сместиться срок выполнения работ. Стоимость самой реконструкции путепровода не увеличится", - сообщил Кличко.

Он отметил, что победителем открытых торгов через систему Prozorro стала компания RDS. Она предложила минимальную стоимость и соответствующую квалификацию.

Группа компаний RDS входит в ТОП-5 дорожно-строительных компаний в Украине. С 2005 года опыт выполнения работ по строительству дорог, мостов, аэродромов. Коллектив насчитывает 2800 человек и около 800 единиц техники. И подобные работы компания выполняла не раз.

Напомним, с 2020 года Дегтяревский путепровод находился в аварийном состоянии. Чтобы предотвратить падение части аварийного моста, в 2022 году город осуществил противоаварийные работы по демонтажу 4-х деформированных балок пролетного строения.

Уже в текущем году, согласно разработанному проекту по заказу КК "Киевавтодор", подрядная организация RDS приступила к реконструкции путепровода в составе транспортной развязки.