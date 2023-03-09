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"Причини незрозумілі". Росія прикидається, що не причетна до знеструмлення ЗАЕС

Фото: РФ виправдовується через знеструмлення ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія стверджує, що нібито не причетна на знеструмлення Запорізької атомної електростанції. При цьому агресор звинувачує Україну у припиненні енергопостачання.

Відповідну заяву зробив радник голови "Росенрегоатом" Ренат Курчаа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Коротке замикання сталося на ділянці між Южно-Українською атомною станцією та Дніпровською підстанцією. Це не та лінія, яка нас безпосередньо живить, але через замикання там, зупинилося живлення тут. Поки що причина нам незрозуміла", - сказав він.

Російський чиновник зазначає, що 5 та 6 енергоблоки перевели на резервне живлення - дизельні генератори.

Нагадаємо, що сьогодні вночі через обстріли російських окупантів відключилась остання лінія зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Зазначається, що дії окупантів, які призводять до відключення живлення ЗАЕС, можуть спричинити радіаційну аварію.

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Запорізька АЕСРосійська Федерація