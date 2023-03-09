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"Причины непонятны". Россия притворяется, что не причастна к обесточению ЗАЭС

Фото: РФ оправдывается из-за обесточения ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия утверждает, что якобы не причастна к обесточению Запорожской атомной электростанции. При этом агрессор обвиняет Украину в прекращении энергоснабжения.

Соответствующее заявление сделал советник главы "Росенрегоатом" Ренат Курчаа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Краткое замыкание произошло на участке между Южно-Украинской атомной станцией и Днепровской подстанцией. Это не та линия, которая нас непосредственно питает, но из-за замыкания там остановилось питание здесь. Пока причина нам непонятна", - сказал он.

Российский чиновник отмечает, что 5 и 6 энергоблоки перевели на резервное питание - дизельные генераторы.

Напомним, что сегодня ночью из-за обстрелов российских оккупантов отключилась последняя линия связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Отмечается, что действия оккупантов, которые приводят к отключению питания ЗАЭС, могут вызвать радиационную аварию.

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Запорожская АЭСРоссийская Федерация