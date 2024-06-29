UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Причини є різні. НСЗУ розвіяла міф та пояснила, що робити при болі в серці

Фото: лікарі пояснили, що робити при болі в серці (freepik.сom)
Автор: Каріна Левицька

Не рідко після фізичного чи психологічного навантаження люди помічають "біль в серці". Однак для такого симптому є різні причини й не завжди за цим дійсно стоять кардіологічні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.

Лікарі пояснили, що існує хибна думка, нібито якщо турбує біль у серці, все, що треба зробити, це прийняти заспокійливе чи знеболювальне, або ж і взагалі треба перечекати, і біль у серці пройде сам по собі, проте це не так. 

"Біль у серці може мати різні причини та характер, і навіть не завжди свідчить про кардіологічні проблеми", - наголосили в НСЗУ.

За даними лікарів, важливо знати, що про появу серцево-судинних захворювань свідчить, звичай, не біль у серці, а інші симптоми. Наприклад: 

  • болісні та неприємні відчуття у ділянці груднини; 
  • біль, який поширюється вниз по лівій стороні тіла;
  • задишка, поява набряків тощо. 

Такі симптоми не варто ігнорувати - у випадку їх виявлення слід звернутися до свого сімейного лікаря. 

Водночас НСЗУ закликала українців не приймати жодних ліків без призначення лікаря. Основною причиною цього є те, що прийнявши знеболювальне при дійсно серйозних кардіологічних проблемах ви знімете симптоми, які допоможуть лікарю вчасно виявити захворювання.

"При деяких тривожних симптомах  треба негайно телефонувати до екстреної медичної допомоги", - додали в службі.

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, в яких випадках необхідно телефонувати до екстренної медичної допомоги.

Водночас, ми повідомляли, що за фейкові виклики екстрених служб українцям загрожують штрафи. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МедикомЛікаріШвидка