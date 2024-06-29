Причины бывают разные. НСЗУ развеяла миф и объяснила, что делать при боли в сердце

Не редко после физической или психологической нагрузки люди замечают "боль в сердце". Однако для такого симптома есть разные причины и не всегда за этим действительно стоят кардиологические проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

Врачи объяснили, что существует заблуждение, будто если беспокоит боль в сердце, все, что нужно сделать, это принять успокоительное или обезболивающее, или вообще надо переждать, и боль в сердце пройдет сама по себе, однако это не так.

"Боль в сердце может иметь разные причины и характер, и даже не всегда свидетельствует о кардиологических проблемах", - подчеркнули в НСЗУ.

По данным врачей, важно знать, что о появлении сердечно-сосудистых заболеваний свидетельствует, как правило, не боль в сердце, а другие симптомы. К примеру:

болезненные и неприятные ощущения в области грудины;

боль, распространяющаяся вниз по левой стороне тела;

одышка, появление отеков и т.д.

Такие симптомы не следует игнорировать - в случае их выявления следует обратиться к своему семейному врачу.

В то же время, НСЗУ призвала украинцев не принимать никаких лекарств без назначения врача. Основной причиной этого является то, что приняв обезболивающее при действительно серьезных кардиологических проблемах, вы снимете симптомы, которые помогут врачу вовремя выявить заболевание.

"При некоторых тревожных симптомах нужно немедленно звонить по телефону в экстренную медицинскую помощь", - добавили в службе.