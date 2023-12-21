Причини аварії метро: експерти перевіряють неналежну експлуатацію або забудову поруч

Виконання експертизи триватиме від двох до трьох тижнів. Експерти обстежили конструкції та встановлюють причини пошкоджень.

"Зараз встановлюються причини виникнення руйнувань тунелю метро. З’ясовується чи є це порушення при проектуванні, при будівництві або при експлуатації чи через зовнішній вплив - будівництво неподалік тунелю метро тощо", - розповів він.

На момент обстеження 12 грудня експерти виявили у залізобетонній збірній оправі багато тріщин, у тому числі наскрізні, через які вода з породою потрапляє до тунелю. По деяким тріщинам поставлені маяки без дати встановлення, частина з яких має пошкодження. За тиждень стан конструкцій погіршився.

"При обстеженні об’єкта 19 грудня зафіксовано, що на зруйнованих ділянках встановлені тимчасові розвантажуючи конструкції, технічний стан тюбінгів (каркасу тунелю, - ред.) погіршився, виникли нові тріщини, ширина розкриття старих тріщин постійно збільшується, у деяких тюбінгів спостерігається руйнування з відпаданням часток конструкцій, вода продовжує поступати до тунелю. Для повноти дослідження було обстежено й гідротехнічну споруду – відкритий канал, по якому тече русло річки Либідь", - розповів Тюлєнєв.

Просідання ґрунту на "Деміївській"

Ми повідомляли, що у Києві поблизу станції метро "Деміївська" відбулося просідання ґрунту. Воно сталося ще до закриття шести станцій "синьої" гілки.

Проте на той час за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль.

Пізніше ж через просідання ґрунту у Києві обмежили рух на смузі з'їзду на проспект Лобановського, бо ґрунт почав провалюватись просто над гілкою метро біля станції "Деміївська".

Обмеження руху на "синій" гілці метро

Нагадаємо, 8 грудня рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві екстрено закрили на час ремонту перегінного тунелю.

За попередніми прогнозами, обмеження продовжаться протягом пів року.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

Столична влада розповіла, що через ремонт на "синій" гілці метро, курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.

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