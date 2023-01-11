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Причина поки невідома. Байден доручив розслідувати збій в авіації США

Фото: президент США Джо Байден (facebook com POTUS)
Автор: Наталія Юрченко

У США ще не з'ясували причину масового збою у роботі цивільної авіації. Президент Джо Байден доручив провести розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П’єр в Twitter.

Вона зазначила, що фахівці не виявили ознак кібератаки на систему оповіщення повітряних місій (NOTAM), в якій і стався збій.

"На даний момент немає доказів кібератаки, але президент доручив Міністерству транспорту (DOT) провести повне розслідування причин. Федеральне управління цивільної авіації (FAA) надаватиме регулярні оновлення", - заявила Жан-П’єр.

Водночас Джо Байден розмовляючи з журналістами в Білому домі, сказав, що літаки все можуть безпечно приземлитися, але піднятися у небо - поки ні. Американський президент зазначив, що небезпечних інцидентів не виникло, рейси "заземлили".

Нагадаємо, сьогодні у США стався масштабний збій у системи оповіщення повітряних місій, тому авіакомпанії попереджають про затримки.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден