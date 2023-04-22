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Причина недовіри до Китаю. Литва відреагувала на скандальну заяву посла КНР

Фото: Габріелюс Ландсбергіс, голова МЗС Литви (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сумніви посла КНР у Франції Лу Шає в суверенітеті колишніх радянських республік є однією з причин, чому країни Балтії не довіряють Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.

"Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю "посередництво для миру в Україні", то ось китайський посол, який стверджує, що Крим - це Росія, а кордони наших країн не мають законної основи", - написав литовський. чиновник.

Нагадаємо, вчора, 21 квітня, Лу Шає заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві.

Після цього МЗС Естонії викликало посла Китаю на килим і заявило, що такі висловлювання викликають нерозуміння.

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