Причина массового отравления детей в Черкассах пока не установлена, - полиция

Одна из пострадавших в результате отравления в Черкассах учениц находится на лечении

Причина массового отравления детей в в Черкассах пока не установлена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черкасской области в ответ на запрос "Громадского".

"При проведении госучреждениями на месте экспертиз - анализов и дальнейших лабораторных исследований в отобранных образцах почвы, воздуха и биологических образцах ядовитых и опасных для жизни и здоровья веществ, которые могли бы привести к отравлению, не выявлено, а поэтому пока причина отравления детей не установлена", - сообщили в полиции.

Кроме того, сообщается, что сейчас одна из пострадавших в результате отравления в Черкассах учениц школы находится на лечении.

"Мы продолжаем лечение до 15 июня. Нам поставили диагноз внутричерепное давление. Врачи не связывают это с отравлением. Точнее, они говорят, что, возможно это и поспособствовало, но, вероятнее, это врожденное", - сообщила мать пострадавшей ученицы Елена Макаренко, отметив, что в больнице отказались выдать результаты анализов.

Напомним, массовое отравление в Черкассах произошло утром 8 мая 2018 года - в школе №8 на линейке почувствовали ухудшение самочувствия 15 учеников, позже количество пострадавших увеличилось до 57.