Причина масового отруєння дітей у Черкасах наразі не встановлена, - поліція

Одна з постраждалих внаслідок отруєння в Черкасах учениць перебуває на лікуванні

Причина масового отруєння дітей у Черкасах наразі не встановлена. Про це йдеться повідомленні прес-служби поліції Черкаської області у відповідь на запит "Громадського".

"При проведенні держустановами на місці експертиз - аналізів та подальших лабораторних досліджень у відібраних зразках ґрунту, повітря та біологічних зразках отруйних і небезпечних для життя та здоров’я речовин, які могли б призвести до отруєння, не виявлено, а тому наразі причина отруєння дітей не встановлена", - повідомили у поліції.

Крім того, повідомляється, що наразі одна з постраждалих внаслідок отруєння в Черкасах учениць школи перебуває на лікуванні.

"Ми продовжуємо лікування до 15 червня. Нам поставили діагноз внутрішньочерепний тиск. Лікарі не пов’язують це з отруєнням. Точніше, вони кажуть, що, можливо це й посприяло, але, імовірніше, це вроджене", - повідомила мати постраждалої учениці Олена Макаренко, зазначивши, що лікарні відмовилися видати результати аналізів.

Нагадаємо, масове отруєння у Черкасах сталося вранці 8 травня 2018 року - в школі №8 на лінійці відчули погіршення самопочуття 15 учнів, пізніше кількість постраждалих збільшилася до 57.