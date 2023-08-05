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Причетний до масштабної схеми. У Києві затримали районного воєнкома

Фото: у Києві затримали районного воєнкома (ddk dn ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві затримали одного з районних воєнкомів. Він причетний масштабної схеми переправлення ухилянтів за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці затримали начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він був спільником чиновника КМВА, який організував корупційну схему для виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

За даними слідства, чиновники оформлювали для "клієнтів" пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Вартість "послуг" становила 10 тисяч доларів.

ДБР задокументувало отримання спільниками грошей від декількох військовозобов’язаних. Зловмисникам оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Їм загрожує до 9 років в'язниці.

Слідство продовжується, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до корупційної схеми.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 3 серпня ДБР повідомило, що затримало чиновника Київської міської військової адміністрації, який також є начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зловмисник організував масштабну схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Його затримали на "на гарячому" - під час передачі документів, за які той отримав 30 тисяч доларів.

У ДБР зазначають, що чиновнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у майже 2 млн гривень.

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КиївДБРкоррупция