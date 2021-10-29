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Причастные к преступлениям в ОРДЛО непременно понесут ответственность, - спецпредставитель ЕС

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

В ОРДЛО фиксируют грубые нарушения прав арестованных и заключенных. Ответственные непременно понесут ответственность за это.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор.

По его словам, ситуация на оккупированной части Донбасса имеет свою специфику, особое беспокойство у него вызывают грубые нарушения прав арестованных и заключенных в ОРДЛО, пытки и издевательства, которым они подвергаются.

"Но, как спецпредставитель ЕС, я уверен, что все причастные к этому непременно понесут ответственность", - заявил он.

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ОРДЛОЕвросоюз