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Причетні до злочинів в ОРДЛО неодмінно понесуть відповідальність, - спецпредставник ЄС

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

В ОРДЛО фіксують грубі порушення прав заарештованих і ув'язнених. Відповідальні неодмінно понесуть відповідальність за це.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна спецпредставник Євросоюзу з прав людини Імон Гілмор.

За його словами, ситуація на окупованій частині Донбасу має свою специфіку, особливе занепокоєння у нього викликають грубі порушення прав заарештованих і ув'язнених в ОРДЛО, тортури і знущання, яким вони піддаються.

"Але, як спецпредставник ЄС, я впевнений, що всі причетні до цього неодмінно понесуть відповідальність", - заявив він.

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ОРДЛОЕвросоюз