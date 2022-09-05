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Причастны к военным преступлениям. В Украине будут судить еще двух российских генералов

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Киев, Понедельник 05 сентября 2022 11:04
Причастны к военным преступлениям. В Украине будут судить еще двух российских генералов Фото: в Украине будут судить еще двух российских генералов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине будут судить двух российских генералов. Один из них участвовал в планировании вторжения российских военных на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности.

Причастны к военным преступлениям. В Украине будут судить еще двух российских генералов

Фото: российские генералы, которых будут судить в Украине (ssu.gov.ua)

Служба безопасности завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении командующего восточным военным округом РФ генерал-полковника Александра Чайко. Также сообщено о подозрении командующему 2-м армейским корпусом "народной милиции ЛНР" – генерал-майору Эседулли Абачева.

Следствие установило, что Чайко принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и вторжении российской армии на территорию северных регионов Украины. Возглавляя оккупационную группировку "восток", он руководил действиями подчиненных подразделений при попытке захвата Киева.

"Чтобы избежать огневого поражения в ходе контрнаступления ВСУ, российский генерал обустроил свой штаб в захваченном детском саду в поселке Здвижовка Бучанского района. А на стадионе одной из местных школ он вручал своим подчиненным награды за совершение военных преступлений в Киевской области", - рассказали в СБУ.

Также СБУ собрала доказательства военных преступлений, совершенных генерал-майором Эседдулой Абачевым. В начале полномасштабного вторжения его назначили так называемым "командующим 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР", подчиненным 12-му командованию резерва южного военного округа страны-агрессора.

Абачев руководил действиями захватчиков на восточном направлении. Задокументировано его пребывание и участие в боевых действиях против украинских войск в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганской области.

За совершение военных преступлений на востоке Украины решением высшего руководства России ему присвоено звание "героя России" и "героя ЛНР".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут судить генерал-полковника армии РФ, который руководил операцией по захвату Киева.

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