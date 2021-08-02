Причастны к 150 ограблениям иностранцев: в Киеве разоблачили преступную группировку

По словам руководителя столичной прокуратуры Олега Кипера, почти 150 нападений на иностранцев происходили в течение двух последних лет в одних и тех же развлекательных заведениях.

Согласно данным следствия, иностранцам предоставлялись чеки, у которых сумма в 5-10 раз превышала реальную цену заказа. После того, как жертвы отказывались платить, их приглашали в комнату администратора. Применяя физическое насилие и психологическое давление, злоумышленники заставляли их оплачивать счета, или же силой отбирали деньги, личные вещи и ценности.

В результате масштабной спецоперации полиция сообщила о подозрении 10 лицам преступной группировки и работнику патрульной полиции, который выполнял роль водителя для банды.

"В ходе спецоперации были задержаны организатор группы - уроженец РФ, гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана. Также злоумышленникам помогали отдельные гражданки Украины, которые приглашали иностранцев именно в эти заведения", - отмечает пресс-служба.