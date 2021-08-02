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Причастны к 150 ограблениям иностранцев: в Киеве разоблачили преступную группировку

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 19:38
Причастны к 150 ограблениям иностранцев: в Киеве разоблачили преступную группировку Фото: полиция разоблачила преступную группировку, которая причастна к 150 нападениям на иностранцев (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В результате масштабной спецоперации, киевские правоохранители успешно обезвредили преступную группу, которая может быть причастна к почти 150 нападениям на иностранцев. Банда использовала один и тот же "сценарий" с начала 2020 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По словам руководителя столичной прокуратуры Олега Кипера, почти 150 нападений на иностранцев происходили в течение двух последних лет в одних и тех же развлекательных заведениях.

Согласно данным следствия, иностранцам предоставлялись чеки, у которых сумма в 5-10 раз превышала реальную цену заказа. После того, как жертвы отказывались платить, их приглашали в комнату администратора. Применяя физическое насилие и психологическое давление, злоумышленники заставляли их оплачивать счета, или же силой отбирали деньги, личные вещи и ценности.

В результате масштабной спецоперации полиция сообщила о подозрении 10 лицам преступной группировки и работнику патрульной полиции, который выполнял роль водителя для банды.

"В ходе спецоперации были задержаны организатор группы - уроженец РФ, гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана. Также злоумышленникам помогали отдельные гражданки Украины, которые приглашали иностранцев именно в эти заведения", - отмечает пресс-служба.

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Киев полиция ограбление иностранец
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