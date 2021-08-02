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Причетні до 150 пограбувань іноземців: у Києві викрили злочинне групування

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 19:38
Причетні до 150 пограбувань іноземців: у Києві викрили злочинне групування Фото: поліція викрила злочинне групування, яке причетне до 150 нападів на іноземців (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок масштабної спецоперації, київські правоохоронці успішно знешкодили злочинну групу, яка може бути причетна до майже 150 нападів на іноземців. Банда використовувала один і той самий "сценарій" з початку 2020 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За словами керівника столичної прокуратури Олега Кіпера, майже 150 нападів на іноземців відбувалися протягом двох останніх років в одних і тих самих розважальних закладах.

Згідно з даними слідства, іноземцям надавалися чеки, у яких сума в 5-10 разів перевищувала реальну ціну замовлення. Після того, як жертви відмовлялися платити, їх запрошували до кімнати адміністратора. Застосовуючи фізичне насильство й психологічний тиск, зловмисники змушували їх оплачувати рахунки, або ж силою відбирали кошти, особисті речі й цінності.

Внаслідок масштабної спецоперації, поліція повідомила про підозру 10 особам злочинного групування й працівнику патрульної поліції, який виконував роль водія для банди.

"У ході спецоперації були затримані організатор групи - уродженець РФ, громадянин Ізраїлю, який перебуває у розшуку Інтерполу за фінансові махінації, а також громадяни України та Азербайджану. Також зловмисникам допомагали окремі громадянки України, які запрошували іноземців саме до цих закладів", - відзначає пресслужба.

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