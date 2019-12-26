Причастного к смерти десяти военных на Донбассе отпустили из-под стражи

Фермер, сдавший боевикам "ДНР" 10 украинских военных Николай Бутрименко внесен в список на обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Об этом стало известно 26 декабря во время подготовительного заседания Ореховского районного суда Запорожской области, который повторно слушает дело Буртименко после апелляции, сообщает "Радио Свобода".

Суд изменил Бутрименко меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

"Это ходатайство было обосновано тем, что участники Трехсторонней контактной группы по обмену пленных на выполнение минских соглашений и договоренностей в "нормандском формате" об "обмене всех на всех" достигли договоренности о включении Бутрименко в список на обмен", - рассказала адвокат Елена Яркина.

По ее данным, Бутрименко поехал в Мариупольское СИЗО, и сегодня или завтра его заберут сотрудники Службы безопасности.

"То есть он не поедет сам домой - будет направлен работниками СБУ к месту сбора всех и будут ждать, когда будет старт на обмен", - сказала она.

РБК-Украина писало, что 16 мая Куйбышевский районный суд Запорожской области присудил 8 лет тюрьмы фермеру из Донецкой области Николаю Бутрименко, который в 2014 году сдал боевикам "ДНР" расположение украинских спецназовцев, в результате чего их расстреляли.

Напомним, Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрий Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.

Тажке Святошинский районный суд города Киева отпустил из-под стражи экс-"беркутовца" Александра Маринченко, обвиняемого в расстреле 48 активистов Евромайдана.